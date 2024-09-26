Агроном Терентьев посоветовал использовать компост и перегной при рыхлении почвы осенью

Рыхление почвы осенью помогает избавиться от вредителей и глубоко закопать семена сорняков. Об этом рассказал агроном Денис Терентьев в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

По его словам, положительный эффект можно усилить с помощью удобрений. Эксперт посоветовал использовать перегной, компост, сульфат калия или комплексные добавки.

«За время зимнего периода с его осадками химические вещества успевают равномерно пропитать почву, что идет только на пользу растениям», — пояснил специалист.

Он также рекомендовал применять препараты-фунгициды перед холодами. Данные средства подавляют вредоносные грибки и бактерии, добавил «7Дней.ru».