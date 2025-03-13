Агроном Шубина: при хороших условиях семена перца прорастают на 10-й день

Новосибирский агроном Людмила Шубина поделилась секретами выращивания рассады перцев и баклажанов в беседе с изданием Om1 Новосибирск .

Она рассказала, что пикировка этих культур допустима.

«Мы в своем хозяйстве пикируем и перцы, и баклажаны», — процитировал «ФедералПресс» специалиста.

Глубина посева должна составлять не больше одного сантиметра, а после него следует немного уплотнить почву и поставить рассаду в теплое место под пленку. Если есть возможность, лучше сеять семена в отдельные стаканчики.

По словам агронома, при хороших условиях семена перца прорастают на десятый день, а баклажана — на седьмой.