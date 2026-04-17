Агроном Шубина посоветовала использовать кальциевую селитру при замедленном росте рассады томатов

Весна — ключевой период для садоводов. В апреле стартует сезон посадок, и от правильной подготовки зависит будущий урожай. Агроном Людмила Шубина в разговоре с «ФедералПресс» посоветовала в этом месяце заняться выращиванием рассады томатов.

Как отметила специалист, важно обеспечить растениям оптимальную температуру и достаточное освещение. При замедленном росте поможет кальциевая селитра. В открытый грунт уже можно сеять раннюю морковь, столовую свеклу, редис, листовой салат, шпинат и лук-севок. Также хорошо приживутся ранние корнеплоды, такие как редька и дайкон.

Кроме того, апрель — подходящее время для посева однолетних и многолетних цветов. Петунии, бархатцы, астры и флоксы зацветут к концу лета, а многолетники порадуют первыми бутонами уже в этом сезоне.

Молодым растениям необходим регулярный полив, но избыток влаги может вызвать гниение корней. Для защиты от заморозков рекомендуется использовать агротекстиль или пленку.

Эксперт подчеркнула важность органических удобрений: компост и навоз обогащают почву азотом, фосфором и калием, а торф повышает влагоемкость песчаных грунтов. Минеральные подкормки обеспечат растения питанием на весь сезон.