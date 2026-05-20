Агроном Семенова назвала малину и крыжовник неудачными соседями для вишни

Вишневый сад требует внимательного подхода к выбору соседствующих растений. Аллелопатия, способность растений влиять на соседей через токсичные выделения и изменение кислотности почвы, может привести к снижению урожая или даже гибели деревьев. Об этом сообщила агроном-консультант Ольга Семенова в беседе с сайтом Pravda.Ru.

По словам специалиста, посадка томатов, перцев или баклажанов рядом с вишней — серьезная ошибка. Эти растения выделяют вещества, угнетающие корневую систему вишни. Кроме того, они могут стать источником грибковых инфекций, которые быстро распространяются на дерево.

«Пасленовые — это магнит для грибковых инфекций. Если вы подсаживаете их к вишне, вы создаете инкубатор для болезней», — цитирует агронома ИА «ПензаПресс».

Хвойные породы также опасны для вишни. Они закисляют почву, что приводит к хлорозу и потере иммунитета у вишни. Малина и крыжовник — неудачные соседи для вишни. Малина агрессивно захватывает пространство, а крыжовник привлекает вредителей.

Вишне нужно личное пространство — минимум 3–5 метров от «агрессоров». Идеальный партнер — слива или алыча. Бузина также хорошо работает, отпугивая тлю своим специфическим запахом.

Для тех, кто хочет плоды как у черешни, но стойкость дички, подойдут гибриды вишни дюка. Они мощнее, но так же требовательны к окружению.

Садоводы часто путают несовместимость с нехваткой опылителей. Даже если соседи идеальны, вишня может стоять пустой без пары. Сажайте рядом сорта-опылители, но соблюдайте дистанцию для корней.