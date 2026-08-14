Агроном рассказал, как вырастить брокколи на даче

Агроном Воробьев: брокколи является одной из самых неприхотливых культур на даче

Брокколи по содержанию полезных веществ сравнима с говядиной и выращивается на огороде проще, чем ее «сестра» цветная капуста. Агроном и биолог Михаил Воробьев сообщил 360.ru, что эта культура не требует особого ухода.

«Никаких особенностей или секретов нет: посеяли, посадили — и забыли. Потом убрали, когда у них головки уже развились в полной мере. По-моему, это одна из наиболее простых культур», — сказал он.

Брокколи, по словам специалиста, непривередлива к составу почвы и устойчива к легким заморозкам. Собрать урожай можно уже через два-три месяца после посадки.

О том, как выращивать брокколи, и при каких заболеваниях она противопоказана, специалисты рассказали в материале 360.ru.