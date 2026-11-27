Обильные ноябрьские осадки на юге России восполнили запасы почвенной влаги и помогли озимым культурам. Об этом сайт «Краснодарские известия» сообщил руководитель органа инспекции Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Денис Проворченко.

По его словам, затяжные дожди пошли на пользу озимой пшенице, ячменю, рапсу и лозам винограда. Основной урожай кукурузы, риса, подсолнечника и овощей борщевого набора аграрии успели собрать до ухудшения погоды, поэтому риска сокращения ассортимента продукции на прилавках нет.

Сложности могут возникнуть лишь с поздней капустой, морковью и свеклой, оставшимися в полях: из-за избытка влаги они больше подвержены гниению и хуже хранятся. Также штормовой ветер на Черноморском побережье частично повредил урожай субтропических культур.