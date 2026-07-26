Агроном Покора посоветовал дачникам использовать подпорки, чтобы сохранить урожай яблок и груш

В начале августа из-за обильного урожая ветви яблонь, груш и слив могут сломаться под тяжестью плодов. Агроном Николай Покора рассказал aif.ru , как этого избежать. Эксперт посоветовал заранее установить подпорки для ветвей.

«Опору ставят ближе к месту наибольшей нагрузки, а не под самый конец ветки. Верхнюю развилку оборачивают мешковиной, резиной или другим мягким материалом, чтобы не повредить кору», — цитирует агронома сайт URA.RU.

Он также отметил, что при слишком большом количестве плодов часть из них лучше снять немного раньше, чтобы не потерять скелетную ветвь.

Падалицу плодов нужно собирать ежедневно. Это необходимо, чтобы личинки плодожорки, которые могут находиться в упавших фруктах, не повредили новые плоды.

После сбора урожая деревья и кустарники продолжают нуждаться в воде. В августе активно развиваются корни, созревают побеги и формируются почки будущего урожая. В средней полосе необходимость полива определяют по состоянию почвы. Молодые деревья, растения на карликовых подвоях и недавно посаженные кустарники более чувствительны к нехватке влаги, поэтому их поливают реже, но обильнее. После впитывания влаги почву слегка разрыхляют и мульчируют.

Николай Покора подчеркнул, что в средней полосе поздние азотные подкормки могут быть опасны. Существует риск того, что молодой прирост не успеет одревеснеть и пострадает от зимних морозов.