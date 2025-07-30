Агроном Петрова посоветовала уральцам покупать астраханские и волгоградские дыни

Агроном Анна Петрова рассказала, как жителям Урала выбрать спелую и качественную дыню. Сладкие плоды заводят в регион в конце июля — начале августа, сообщил сайт « Поясним за Тагил ».

Эксперт посоветовала приобретать дыни, выращенные в Астраханской, Волгоградской областях или Казахстане.

«Они быстрее доезжают и меньше теряют вкус. Импортные плоды часто срывают недозрелыми, что сказывается на их качестве», — пояснила специалист.

Петрова также напомнила, что действительно спелая дыня имеет сильный медовый или цветочный запах. Кожура должна быть равномерного цвета без темных пятен и вмятин, а хвостик — сухой и легко отламывающийся.