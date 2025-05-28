Агроном Милинко предупредил о химикатах в упругих помидорах с белыми прожилками

Помидоры — важный ингредиент многих блюд, от легких салатов до густых соусов. Но не все томаты одинаково хороши. Как выбрать качественные помидоры и на что обратить внимание при покупке, рассказал главный агроном компании «Пиканта» Савич Милинко в интервью РИАМО .

Эксперт отметил, что на рынке часто встречаются «пластиковые» помидоры — внешне привлекательные, но без аромата и вкуса, к тому же дорогие. Такие томаты обычно выращивают для длительного хранения и транспортировки, поэтому они имеют толстую кожуру и почти не пахнут.

«Упругие помидоры с белыми прожилками, без запаха и почти пластиковые — скорее всего, обработаны большим количеством химикатов», — цитирует специалиста сайт «Сибдепо».

Для салатов лучше выбирать мясистые и ароматные сорта с тонкой кожицей и насыщенным вкусом, например, «Бычье сердце», «Белый налив», «Бабушкино» или черри. Для консервации подойдут плотные томаты среднего размера, такие как «Катя» или «Де Барао». А для соусов идеальны сливовидные сорта — они плотные, с небольшим количеством сока и хорошо увариваются, подчеркнул Милинко.