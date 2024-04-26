Агроном Микулов: сезон сбора лесных ягод может начаться раньше обычного | 360°

Общество 26 апреля 2024, 13:37 Агроном Микулов: сезон сбора лесных ягод может начаться раньше обычного

Читать 360 в

Главный агроном Российского государственного аграрного университета МСХА имени К. А. Тимирязева Владимир Микулов спрогнозировал раннее начало периода сбора лесных ягод в 2024 году. Сезон может стартовать примерно на две недели раньше обычного, сообщил эксперт в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, причина кроется в теплом климате. Однако похолодания, вероятность появления которых сохраняется до первой декады июня, способны подпортить ситуацию, добавил сайт «Аргументы и факты».

Реклама

Эксперт также отметил, что достаточное количество солнца, тепла и влаги этой весной положительно повлияют на урожай.