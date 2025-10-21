Агроном Михайлова рекомендовала для обильного цветения гортензий обрезать их сразу после листопада

Агроном Светлана Михайлова поделилась с сайтом KP.RU секретами правильной обрезки гортензий осенью для их пышного цветения в следующем сезоне.

Специалист подчеркнула, что лучшее время для обрезки — сразу после листопада, примерно во второй половине октября в Подмосковье. В первый год верхушку саженца слегка укорачивают для лучшего ветвления.

«Чем больше побегов, тем больше соцветий», — отметила Михайлова.

После обрезки кусты необходимо подготовить к зиме. Агроном рекомендовала провести влагозарядковый полив — по 10–15 литров на куст, а затем замульчировать приствольные круги органикой слоем 7–10 сантиметров.