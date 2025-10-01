Агроном Михайлова напомнила дачникам о внесении фосфорных и калийных удобрений в октябре

Агроном-селекционер Светлана Михайлова поделилась с KP.RU советами по подготовке сада к зиме.

По словам специалиста, в октябре необходимо внести фосфорные и калийные удобрения. В огороде их разбрасывают под перекопку, а в саду рекомендуется равномерно пробурить отверстия по периметру кроны и засыпать удобрения в зону корней.

Михайлова также рекомендует внести свежий навоз: за зиму он перепреет и станет полезным для растений.

Октябрь подходит для обрезки деревьев и кустарников, так как кроны хорошо просматриваются, а раны успевают затянуться до наступления холодов. Однако обрезку следует проводить только в сухую погоду.

Кроме того, агроном советует сеять овощи под зиму. Грядки после посева лучше замульчировать сухими листьями или перегноем, чтобы защитить семена в случае малоснежной зимы.