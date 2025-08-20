Агроном Михайлова предупредила о риске потерять урожай из-за личинок боярышницы

Личинки бабочки боярышницы способны нанести серьезный урон саду. Они уничтожают листья и даже целые деревья. Об этом рассказала агроном Светлана Михайлова в беседе с сайтом KP.RU .

По ее словам, в годы массового размножения садовые вредители могут существенно попортить урожай, поэтому важно начинать борьбу с ними вовремя.

«Боярышница — довольно милая бабочка, но важно помнить, что ее личинки — злостные садовые вредители», — отметила эксперт.

Она посоветовала снимать с крон и уничтожать гнезда с гусеницами после опадания листьев. А при появлении личинок важно обрабатывать деревья и кустарники специальными препаратами.