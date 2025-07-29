Агроном Михайлова посоветовала не использовать соду для борьбы с мучнистой росой

Мучнистая роса представляет серьезную опасность для садовых растений. Некоторые дачники предпочитают использовать проверенные народные средства, например, соду. Однако агроном Светлана Михайлова в беседе с сайтом KP.RU предостерегла от такого подхода.

«С точки зрения химии, сода — это соль. И как любая соль она может уничтожить патогены. Если ей очень щедро посыпать растения — она приведет к обезвоживанию клеток гриба. Но при этом она убьет сами растения и засолит почву. А в небольших концентрациях она бесполезна», — отметила специалист.

Михайлова подчеркнула, что сода может нарушать баланс питательных веществ в почве и ухудшать здоровье растений. Вместо этого агроном посоветовала применять специализированные препараты, которые безопасны для растений и эффективно борются с мучнистой росой.