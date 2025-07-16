Агроном Михайлова назвала капусту кале источником легкоусвояемого кальция

Капуста кале — это разновидность капусты, богатая витаминами и полезными веществами. Несмотря на свою популярность на Западе, в России она не так часто встречается на огородах. Подробнее рассказала агроном Светлана Михайлова в беседе с KP.RU .

По словам эксперта, овощ содержит много кальция, который усваивается лучше, чем из молока, а также витамины C, B, K и PP. Однако капусту не рекомендуется употреблять в свежем виде людям с хроническими заболеваниями желудка.

«Она низкокалорийная — всего 50 ккал на 100 граммов», — добавила специалист.

Она также отметила, что листья капусты кале можно использовать для приготовления витаминных салатов, а также тушить или добавлять в супы и овощные пюре.