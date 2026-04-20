Агроном Лагута объяснил, как правильно подготовить картофель к посадке

Огородники часто спорят о том, стоит ли удалять переросшие ростки у картофеля перед посадкой. Одни считают это положительным признаком, свидетельствующим о жизнеспособности клубня, другие опасаются, что длинные ростки могут ослабить растение. Агроном Павел Лагута рассказал aif.ru , что если ростки вытянулись до пяти сантиметров и более, тонкие и слабые, их лучше аккуратно удалить.

«Клубень даст новые, более жизнеспособные побеги. Да, это отнимет несколько дней, но итоговый результат будет лучше», — отметил эксперт.

Если ростки, несмотря на длину, остаются толстыми, крепкими и здоровыми, удалять их не обязательно. Однако в этом случае важно правильно посадить клубень — укладывать его в лунку боком, а не вершиной вверх. Это позволит избежать травмирования ростков и заражения клубня.