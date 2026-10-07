Агроном Лагута объяснил, что хранение картофеля рядом с яблоками ускоряет прорастание клубней

Картофель нельзя держать рядом с яблоками, поскольку выделяемый фруктами этилен ускоряет прорастание клубней. Об этом сайту aif.ru рассказал агроном Павел Лагута.

По словам эксперта, созревающие плоды провоцируют картофель преждевременно пускать стрелки. Чтобы клубни не позеленели и не испортились, их следует поместить в полную темноту и ящики с хорошей вентиляцией, исключив соседство с любыми фруктами, отметил KP.RU.

Кроме того, яблоки и груши обладают пористой структурой и быстро впитывают тяжелые запахи капусты или репы, если лежат рядом.

«Если вы хотите сохранить безупречный вкус и свежесть своих запасов, всегда разделяйте зоны хранения и позаботьтесь о хорошей циркуляции воздуха в помещении», — посоветовал Лагута.