Агроном Кружков посоветовал обрезать малину для закладки плодовых почек

Агроном Сергей Кружков рекомендовал проводить обрезку малины сразу после сбора ягод. Об этом сообщило Ura.ru .

Как пояснил специалист по сельскому хозяйству, данная процедура не только улучшает внешний вид куста, но и активизирует перезагрузку растения.

«То, что вы сделаете сразу после плодоношения, напрямую отразится на количестве и качестве ягод в следующем году», — отметил Кружков.

По его словам, малина имеет двухлетний цикл жизни стеблей, поэтому их удаление помогает формированию сильных новых побегов и закладке плодовых почек, добавил RT.