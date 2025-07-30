Агроном Кружков посоветовал обрезать малину для закладки плодовых почек
Агроном Сергей Кружков рекомендовал проводить обрезку малины сразу после сбора ягод. Об этом сообщило Ura.ru.
Как пояснил специалист по сельскому хозяйству, данная процедура не только улучшает внешний вид куста, но и активизирует перезагрузку растения.
«То, что вы сделаете сразу после плодоношения, напрямую отразится на количестве и качестве ягод в следующем году», — отметил Кружков.
По его словам, малина имеет двухлетний цикл жизни стеблей, поэтому их удаление помогает формированию сильных новых побегов и закладке плодовых почек, добавил RT.