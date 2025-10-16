Агроном Круглова предложила обработать землю в теплице медным купоросом

Для защиты растений в следующем сезоне важно правильно обработать почву в теплице после сбора урожая. Советами поделилась агроном Мария Круглова в интервью KP.RU .

Специалист предложила провести осеннюю процедуру с использованием медного купороса.

«Например, 50 граммов медного купороса на 10 литров воды или 100-120 граммов извести на квадратный метр. За зиму вредный хлор полностью выветрится», — сообщила эксперт.

Круглова также отметила популярность биопрепаратов. Такие средства безопасны для человека и растений, но требуют внимания к условиям температуры и влажности для эффективной работы живых бактерий.