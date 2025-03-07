Агроном Германова: при правильном уходе розы простоят в вазе до двух недель

Как продлить жизнь букету в вазе, рассказала aif.ru агроном подмосковного тепличного хозяйства Галина Германова. По ее словам, при правильном уходе розы могут простоять в воде до двух недель.

Перед тем, как поставить их в вазу, нужно подрезать стебли острым ножом или секатором Также необходимо убрать поврежденные листья — они отнимают силы у растения, пояснила эксперт.

«Строго обязательно снимать с букета упаковку, бумагу, пленку, а также все ленты, веревки, резинки, которыми скреплены растения», — предупредила агроном.

Германова также посоветовала обращать внимание на количество и качество воды: она должна заполнять половину вазы. Менять жидкость следует раз в один-два дня. Если налить меньше воды, не все части цветка получат влагу, а если больше — стебель и листья могут подгнить.