Агроном Ганичкина рекомендовала заморозить черную и красную смородину в начале июля

Главный агроном страны Октябрина Ганичкина поделилась с «Вечерней Москвой» списком ягод, которые стоит собрать и заморозить в начале июля. Среди них — черная и красная смородина, малина, клубника, крыжовник и голубика.

По словам эксперта, после сбора ягоды можно промыть холодной водой и отправить в морозильную камеру при температуре около минус 16 градусов. Так в них сохранятся почти все полезные свойства, витамины и минералы, написала Общественная служба новостей.

Ганичкина обратила внимание на особенность заморозки смородины. Из-за процессов окисления в ней быстро разрушается витамин C, поэтому агроном посоветовала замораживать смородину в первые сутки после сбора. Это касается как черной, так и красной разновидности культуры.

Агроном отметила, что при соблюдении температурного режима и своевременной обработке плоды сохранят питательную ценность до следующего сезона сбора. Срок хранения замороженных ягод достигает двенадцати месяцев, но эксперт рекомендовала употребить их в течение зимы.