Агроном Ганичкина рассказала, что овощи и фрукты нужно замораживать в специальных контейнерах

Она подчеркнула, что перед отправкой продуктов в морозильник их следует упаковывать в специальные контейнеры или пищевые пакеты, чтобы сохранить их влагу. Эксперт также предостерегла от заморозки сочных ягод без предварительного мытья и высушивания, что особенно касается клубники, смородины, винограда, малины, голубики и черники.

Для крупных фруктов, таких как груши и яблоки, эксперт рекомендовала замачивать их на 20 минут в растворе воды с лимонной кислотой, чтобы избежать потемнения мякоти.

Что касается овощей, то перед заморозкой их нужно очищать от кожуры, нарезая на дольки или используя терку. По словам специалиста, этот способ подходит для моркови, кабачков, капусты и других ее разновидностей. Агроном добавила, что кабачки можно не очищать от кожуры, но семена все же следует удалить, отметил телеканал «Санкт-Петербург».