Агроном Ганичкина посоветовала в марте сажать циннию на рассаду

С приближением дачного сезона многие задумываются о том, какие растения лучше всего посадить на своем участке. Главный агроном страны Октябрина Ганичкина поделилась с «Вечерней Москвой» рекомендациями по высадке цветов в марте.

По ее словам, этот месяц подходит для посадки многолетних растений, которые порадуют цветением лишь следующей весной. Среди таких цветов — дельфиниум, астра, тысячелистник, нарцисс, тюльпан, крокус и примула.

«Многолетние цветы можно сеять в любое время года: в конце марта, в апреле или даже в начале лета, потому что в первый год они почти не цветут. Они раскроются только на следующий год», — пояснила Ганичкина.

Если снег сойдет быстро и почва оттает, в марте можно высадить и однолетние растения. Эксперт рекомендовала обратить внимание на календулу, лаватеру, космею, мак, душистый горошек и циннию.

«В средней полосе России циннию в марте лучше сажать на рассаду, а в конце апреля или начале мая высаживать подросшие саженцы в открытый грунт», — сообщила агроном.