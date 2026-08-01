Агроном Ганичкина посоветовала в августе укрывать кабачки на ночь нетканым материалом или пленкой для хорошего урожая

По словам эксперта, баклажаны — это культура, которая любит солнце. В условиях недостатка естественного освещения, сырости и дождей баклажаны могут отставать в созревании. Чтобы ускорить процесс, нужно обрезать лишние листья, оставив на каждом плоде по два листа. Также можно подкормить баклажаны удобрениями с азотом, фтором и калием.

Для подкормки можно использовать нитрофоску. На 10 литров воды нужно добавить полторы-две столовые ложки удобрения. Если баклажаны растут в открытом грунте, на каждое растение нужно вылить по полтора литра раствора. Если же они растут в теплице, то сначала нужно полить кусты обычной водой (на куст около трех литров), а затем добавить полтора литра раствора удобрения.

Кабачки, по возможности, нужно укрывать на ночь нетканым материалом или пленкой, чтобы плодам было теплее. Это теплолюбивая культура, которая замедляет рост в холодные ночи. Для пленки нужно поставить дуги, чтобы она сама не касалась растений. Можно установить их примерно на высоте одного метра от грядки и на них накинуть пленку. Таким образом можно растить кабачки до самой поздней осени.

Для ускорения созревания плодов можно сделать обработку биологическим стимулятором роста. Его нужно развести водой согласно инструкции и опрыскать растения утром. Собирать кабачки и баклажаны можно в конце августа — начале сентября.