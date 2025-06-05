Агроном Ганичкина отметила, что посадку овощей нужно завершить в первой декаде июня

Агроном, специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур Октябрина Ганичкина в разговоре с сайтом Life поделилась рекомендациями дел, которые следует сделать садоводам в июне.

Эксперт подчеркнула необходимость посадок огурцов и помидоров в открытый грунт в первые дни месяца, а также возможность высадки цветов, моркови, свеклы, укропа и полезного сахарного горошка.

Тем, кто уже успел посадить овощи, Ганичкина посоветовала провести подкормку растений спустя 7–19 дней, используя раствор минеральных удобрений. Для поддержания красоты газона траву нужно косить каждую неделю и подкармливать специальными средствами, подчеркнула агроном.