Агроном Ганичкина напомнила о возможности посеять в июне свеклу и укроп

В июне еще можно высаживать однолетние цветы, морковь, свеклу, укроп и горох. Об этом рассказала специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур и агроном Октябрина Ганичкина в беседе с Life.ru.
Эксперт назвала июнь благоприятным месяцем для высаживания растений в теплицах и открытом грунте. Ранние летние дни также оптимальны для посадки огурцов и помидоров.
Ганичкина обратила внимание на потребности уже высаженных растений: спустя неделю-полторы после посадки, когда молодые побеги укореняются, их желательно подкармливать специальным раствором. Смесь готовится путем разбавления столовой ложки комплексного минерального удобрения (с азотом, фосфором и калием) в 10 литрах воды.
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