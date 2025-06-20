Агроном Дубцова посоветовала подкармливать смородину в июне калием и фосфором

Середина июня — решающий момент для будущего урожая смородины. В этот период важно провести ключевую подкормку, которая повлияет на размер, вкус и сочность ягод. Мария Дубцова, агроном-селекционер, поделилась с URA.RU проверенными методами ухода за смородиной.

Весной, когда почва прогревается, смородина пробуждается и начинает активный рост. В этот период растению критически важен азот для формирования зеленой массы и закладки будущих цветоносов. Дубцова рекомендует внести под каждый куст 20–30 грамма мочевины или аммиачной селитры. Для органического земледелия подойдет настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15) — литр такого раствора на 10 литров воды, и полить по ведру на взрослый куст. Молодые кусты до двух лет подкармливать нужно минимально — им хватает питательных веществ, внесенных при посадке. Для них дозировку стоит уменьшить вдвое.

В середине июня смородина переживает ключевой момент развития — идет интенсивный налив ягод и накопление сахаров. В этот период растению необходимы преимущественно калий и фосфор. Калий отвечает за сладость ягод, а фосфор — за их размер и правильное развитие. Для июньской подкормки эксперт рекомендует три варианта:

После сбора урожая, в августе — сентябре, кусты смородины готовятся к зиме и закладывают почки на следующий год. В этот период Дубцова рекомендует внести под каждый куст смесь суперфосфата (40–50 г) и сульфата калия (30 г). Азотные удобрения осенью противопоказаны — они провоцируют рост молодых побегов, которые не успеют вызреть и подмерзнут зимой.