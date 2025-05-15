Агроном Дрожжин посоветовал отвар из папоротника для борьбы с тлей и слизнями

По словам эксперта, природные соединения, называемые сапонинами, присутствующие в папоротнике, выполняют роль натуральных инсектицидов. Как пояснил специалист, необходимо собрать свежий папоротник массой примерно один килограмм, предпочтительнее выбирать участки вдали от проезжих дорог. Затем зелень нужно залить 10 литрами холодной воды и оставить на одни сутки. Следующий этап — подогрев раствора до 60 градусов.

Дрожжин посоветовал применять отвар ранним утром, когда солнечные лучи еще не достигли максимальной интенсивности. Такое натуральное средство эффективно не только против тли, но и против слизней, а также других вредоносных насекомых. Первые результаты обработки проявляются уже через два-три дня.