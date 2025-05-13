Агроном Апаева предложила удобрять землю яичной скорлупой и банановой кожурой

Доцент кафедры общего земледелия, растениеводства, агрохимии и защиты растений МарГУ Нина Апаева в интервью « ФедералПресс » раскрыла секреты приготовления высокоэффективных органических подкормок для растений из простых бытовых отходов.

По словам эксперта, отличный вариант — яичная скорлупа. Она богата кальцием, который необходим большинству культур, особенно плодовым деревьям с косточками. Скорлупу измельчают и рассыпают по грядкам, слегка перемешивая с почвой для лучшего усвоения растениями.

Специалист обратила внимание на кожуру бананов, содержащую важные микроэлементы, такие как калий и фосфор. Ее используют свежей, сушеной или готовят настой: заливают водой, выдерживают пару суток, процеживают и применяют для полива корней.

Агроном добавила, что кофейная гуща полезна как органическое удобрение: обогащает почву азотом, отпугивает слизней и улучшает структуру грунта, делая его более рыхлым и водопроницаемым. Подходит для посадки моркови и редиса, придавая овощам аппетитный внешний вид и сочность.