Агроном Апаева посоветовала использовать сидераты на обедненной почве

Сидераты помогают восстановить питательные вещества в почве и ускорить культурооборот. Об этом рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Нина Апаева в беседе с « ФедералПресс ».

Если выращивать культуру на одном месте несколько лет подряд, почва истощается, накапливает болезни и вредителей. Так, лук и чеснок забирают одни и те же элементы из земли, оставляя ее обедненной. Чтобы улучшить плодородие грунта, агроном рекомендовала применять сидераты.

По словам специалиста, такие растения улучшают структуру почвы и восстанавливают ее питательные свойства. Сидераты высевают осенью после уборки урожая. Они препятствуют истощению почвы и подавляют развитие болезней и вредителей.