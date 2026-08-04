Агроном Ахметзянова рекомендовала выкопать один-два куста картофеля для проверки его зрелости

Агроном Оксана Ахметзянова поделилась с сайтом «КомсаNews» рекомендациями по определению зрелости картофеля и защите урожая от фитофторы в августе.

По словам специалиста, сроки созревания картофеля могут варьироваться из-за нестабильной погоды. Главным ориентиром для садоводов должно быть состояние растения. Если ботва начинает желтеть и отмирать, а кожура клубней становится плотной, картофель готов к уборке.

Для проверки зрелости агроном рекомендует выкопать один-два куста и оценить размер и качество клубней. Слишком ранняя уборка может привести к тому, что картофель будет плохо храниться из-за тонкой кожуры.

Особое внимание стоит уделить посадкам с признаками фитофтороза. Если болезнь обнаружена только на ботве, урожай еще можно спасти. Необходимо как можно быстрее скосить ботву и убрать ее с участка, а выкапывать картофель лучше через 7–10 дней. За это время кожура окрепнет, а риск заражения клубней снизится.

После уборки картофеля агроном рекомендует не спешить переносить его в погреб. Сначала его нужно просушить в защищенном от солнца месте и выдержать несколько дней при хорошей вентиляции.

Среди распространенных ошибок огородников Оксана Ахметзянова выделяет уборку урожая сразу после дождя, повреждение картофеля при сборе и закладку на хранение всего картофеля без предварительной сортировки. Поврежденные, порезанные и подозрительные клубни лучше использовать в пищу в первую очередь, а здоровые отправлять на длительное хранение.