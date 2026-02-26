Агроном Ахметзянова назвала томаты и бархатцы подходящими культурами для посева в марте

Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Оксана Ахметзянова сообщила, что в первой половине марта необходимо завершить посев перцев и баклажанов, если эти работы не были выполнены в феврале. Также она рекомендовала начать выращивание рассады томатов и различных цветов, привел слова эксперта сайт URA.RU .

По словам специалиста, перцам и баклажанам требуется продолжительный вегетационный период, поэтому посев этих культур следует закончить не позднее середины месяца. Это даст растениям достаточно времени для развития до пересадки в теплицу или открытый грунт.

Ахметзянова отметила, что март — благоприятное время для посева цветочных культур, особенно неприхотливых видов, таких как бархатцы и циннии. Однако для получения полноценной рассады цветам необходимо обеспечить дополнительную подсветку, особенно при выращивании в домашних условиях.

Кроме того, агроном предостерегла от посадки огурцов в марте, объяснив, что колебания температуры воздуха в этом месяце могут погубить семена.