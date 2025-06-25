Агроном Абрамов посоветовал не мыть клубнику сразу после покупки

Агроном Ярослав Абрамов рассказал, как правильно хранить клубнику, чтобы она дольше оставалась свежей. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По словам эксперта, не стоит мыть клубнику сразу после покупки, так как влага сокращает срок хранения. Держать ягоды лучше в неглубоком контейнере, застеленном бумажным полотенцем, которое будет впитывать лишнюю жидкость.

Специалист также рекомендовал не укладывать ягоды плотно, а размещать их в один-два слоя, чтобы избежать давления и повреждения. Как пояснил агроном, при температуре от 0 до +2 градусов клубника может оставаться свежей до пяти-семи дней. Если температура выше (в обычных холодильниках она обычно около +5 градусов), лучше съесть ягоды в течение двух-трех дней.