Агроном Абрамов посоветовал не мыть клубнику сразу после покупки
Агроном Ярослав Абрамов рассказал, как правильно хранить клубнику, чтобы она дольше оставалась свежей. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По словам эксперта, не стоит мыть клубнику сразу после покупки, так как влага сокращает срок хранения. Держать ягоды лучше в неглубоком контейнере, застеленном бумажным полотенцем, которое будет впитывать лишнюю жидкость.
Специалист также рекомендовал не укладывать ягоды плотно, а размещать их в один-два слоя, чтобы избежать давления и повреждения. Как пояснил агроном, при температуре от 0 до +2 градусов клубника может оставаться свежей до пяти-семи дней. Если температура выше (в обычных холодильниках она обычно около +5 градусов), лучше съесть ягоды в течение двух-трех дней.