Агрокласс в деревне Кривское под Калугой получил новое оборудование

Агропромышленный класс открыли в школе в деревне Кривское Калужской области. Для эффективного обучения учреждение получило новое современное оборудование. Занятия будут проходить в тематическом кабинете, а на стадионе юные аграрии будут учиться пилотировать дроны.

В июне этого года в ответ на просьбы жителей губернатор Владислав Шапша поручил организовать в школе в деревне Кривское обучение сельскохозяйственным профессиям. В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» там запустили агропромышленный класс.

На оснащение учреждения направили 2,7 миллиона рублей. Помощь оказали и местные предприятия, которые заинтересованы в привлечении молодых кадров. Ребята получили возможность обучиться на операторов БПЛА и цветоводов, а также узнать о возможностях, которые предлагает современное сельское хозяйство.

Школу посетили глава регионального Минсельхоза Александр Ефремов, министр образования Калужской области Александр Аникеев и глава Боровского округа Никола Калиничев. Они пообщались с педагогами и учащимися.

Александр Ефремов отметил, что условия труда в аграрном секторе становятся все более комфортными. Молодым специалистам оказывают финансовую поддержку и помощь с жильем. Он пожелал школьникам интересных занятий и выразил надежду, что многие из них выберут аграрные профессии и после обучения придут работать на село.