Агроэксперт Панченко: рост спроса провоцирует подорожание сыра

Рост стоимости сыра в России составляет около 8–10% ежегодно. Управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко перечислил основные факторы, влияющие на цену продукта, сообщил Life.ru .

Среди причин подорожания эксперт выделил инфляцию, увеличение тарифов на энергоносители, повышение стоимости логистики и рост спроса. Последнее вызвано увеличением доходов граждан.

«Сейчас у нас нет ни одного сорта сыра, который Россия не производила бы самостоятельно. Все эти сыры достаточно высокого качества, выигрывают международные призы на различных выставках», — добавил специалист.

По его словам, прогнозируется сохранение стабильности на рынке. Сыры не исчезнут с прилавков, но продолжат расти в цене из-за указанных факторов.