Агроэксперт Панченко посоветовал покупать картофель с полупрозрачной кожурой

В разгар сезона многие ищут самый вкусный и качественный молодой картофель. Советами по выбору поделился управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко в беседе с Life.ru .

По его словам, важно обращать внимание на тонкую полупрозрачную кожуру, однотонный цвет клубней, отсутствие темных точек и зеленого цвета (признак содержания соланина), плотность и упругость клубней, а также отсутствие морщинистости и неприятного запаха.

«Картофель не должен быть мягким, наоборот, он должен быть плотным и упругим, естественно, он не должен быть морщинистым», — отметил специалист.

Он также посоветовал выбирать клубни среднего размера, так как они равномерно провариваются и обладают более насыщенным вкусом.