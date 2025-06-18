Агроэксперт Панченко назвал цену на квас в июне пиковой

Квас является сезонным напитком, и его стоимость достигает пика в начале лета. Александр Панченко, управляющий партнер Agro and Food Communications, поделился с Life.ru информацией, когда следует ожидать падения цен.
По его словам, в мае и июне наблюдаются максимально высокие цены на напиток. Постепенное снижение происходит в августе.
«И падение стоимости продукта начинается в сентябре–октябре. То есть в настоящий момент мы находимся на пике цены», — отметил эксперт.
Как пояснил Панченко, цена на квас формируется в основном из стоимости сырья и сопутствующих расходов, таких как логистика и стоимость энергоносителей. Влияние также оказывают инфляция и дорогие кредиты.
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