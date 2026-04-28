Агроэксперт Гресис сообщила, что наиболее уязвимы к снегопаду сейчас плодовые и ягодные культуры

В ночь на 27 апреля Москву и Подмосковье накрыл сильный снегопад. В беседе с RT ситуацию прокомментировала старший преподаватель Агробиотехнологического департамента аграрно-технологического института РУДН Валерия Гресис.

По ее словам, наиболее уязвимы к снегопаду сейчас плодовые и ягодные культуры. Если растения уже зацвели, мокрый снег и наледь способны повредить формирующиеся завязи, что может снизить урожай.

Однако эксперт подчеркнула, что сам по себе апрельский снегопад не означает автоматическую потерю урожая. Для сельского хозяйства опасно сочетание факторов: насколько сильно и долго снижалась температура, были ли заморозки, в какой фазе развития находятся растения и были ли повреждения от мокрого снега и ветра.