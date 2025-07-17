Агроэксперт Дыйканова предложила сажать в июле капусту и дайкон

В июле и августе целесообразно производить посадки семян или саженцев, однако предпочтение следует отдавать культурам с коротким периодом созревания — около сотни дней, чтобы успеть собрать урожай. Об этом рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Марина Дыйканова в беседе с MIR24.TV .

По ее словам, летом особую популярность приобретает повторная посадка определенных сортов капусты: цветной, пекинской, брокколи и кольраби. Пекинская капуста созревает за 60-70 дней, брокколи — чуть дольше, около 100-120 дней.

«У июля-августа, как периода года, конечно, есть ряд недостатков, потому что из-за жаркой погоды идет потеря влаги в почве, что негативно сказывается на растениях», — предупредила эксперт.

Она также предложила посадить осенние сорта черной редьки европейского типа, репу, дайкон и редис. Также возможно повторное засевание зелени.