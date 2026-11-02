Агроэксперт Березнюк сообщил, что через объявления в Сети могут предлагать сомнительную икру

Сомнительную красную икру могут предлагать через объявления в интернете, социальные сети и мессенджеры, а также с рук и из автомобилей, рассказал RT рассказал агроэксперт Илья Березнюк.

Насторожить покупателя должна необычно низкая цена и попытки продавца скрыть производителя, сообщил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Сомнительную икру часто предлагают через объявления в интернете, в соцсетях или с рук, однако сам онлайн-формат не означает подделку — важнее возможность проверить продавца и условия доставки.

Эксперт призвал различать фальсификат и законные альтернативы. Имитированная и структурированная икра — это легальные продукты при условии достоверной маркировки. Обман возникает, когда их выдают за натуральную зернистую икру или скрывают состав.

Определить сложную подмену в домашних условиях непросто: ориентироваться только на цвет или упругость нельзя, а проверка горячей водой не дает однозначного ответа. Покупателю доступны инструменты проверки: можно отсканировать код в приложении «Честный знак», сопоставить его с этикеткой, выбирать понятного продавца и внимательно читать состав.