Агроэксперт Березнюк призвал наказывать производителей молочного фальсификата

Илья Березнюк, управляющий партнер Agro and Food Communications, раскрыл методы, с помощью которых производители молочной продукции снижают себестоимость товаров. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, фальсификация молочных продуктов не всегда несет прямую угрозу здоровью потребителей. Чаще всего недобросовестные компании используют дешевые ингредиенты или меняют рецептуру, скрывая это от покупателей.

Березнюк призвал привлекать таких производителей к ответственности. Говоря о нормах, он напомнил, что качественное сливочное масло должно содержать не менее 82% животных жиров. Некоторые же добавляют растительные масла и тем самым «удешевляют» товар.