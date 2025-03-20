Агроэксперт Березнюк посоветовал не бояться повышения цен на мясо в марте

В начале весны некоторые продукты могут подорожать или подешеветь в зависимости от экономической ситуации и других факторов. Агроэксперт Илья Березнюк рассказал о своих прогнозах в беседе с Life .

По его словам, на снижение оптовых цен традиционно влияет сезонность. Если взять во внимание овощи так называемого борщевого набора, то март не относится к показательному периоду.

«Основное снижение оптовых цен можно наблюдать, когда на внутренний рынок начинают поступать большие объемы овощей открытого грунта российского производства, но это обычно (в зависимости от категории) происходит в конце летнего периода и начале осени», — пояснил специалист.

До завершения текущего месяца стоимость основных продуктов в потребительской корзине останется стабильной, считает Березнюк. Он также отметил, что в марте не ожидается повышения цен на мясо.