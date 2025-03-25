Агроэксперт Березнюк поддержал идею обновления списка социально значимых товаров

Депутаты Госдумы предложили изменить список социально значимых продуктов. Из перечня хотят убрать товары, которые из-за подорожания стали премиальными. В беседе с Life инициативу прокомментировал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

По его словам, список представляет собой перечень базовых продуктов, а правительство вправе ограничивать максимальную наценку на них при росте цен. Иногда власти могут замораживать цены и контролировать наценку, однако такая практика применялась редко, пояснил специалист.

«Действительно, список социально значимых продуктов на текущий момент в идеале было бы обновить. То есть с <…> указанием на конкретные категории той или иной продукции, которая может подпадать под социально значимую», — заявил эксперт.

Он подчеркнул необходимость содержания в нормативном акте четких категорий без общих формулировок.