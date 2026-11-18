Запах свежей выпечки у входа в магазин влияет на покупательское поведение через органы чувств. Об этом в беседе с RT рассказал агроэксперт Илья Березнюк.

Аромат свежего хлеба помогает привлечь внимание покупателей, но не гарантирует рост продаж других товаров. По его словам, запах сдобы способен вызвать желание поесть, даже если человек не планировал покупку, и сразу показать, где можно приобрести выпечку. Однако эксперт подчеркнул, что исследований, подтверждающих рост среднего чека от этого приема, не существует. Аромат лишь усиливает аппетит к конкретной еде.

Размещение лотков с выпечкой у входа Березнюк назвал дополнительным инструментом привлечения посетителей внутрь торговой точки, а не способом гарантированно увеличить продажи.