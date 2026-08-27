Агроэксперт Березнюк объяснил опасность зеленой кожуры картофеля

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал, что картофель зеленеет под солнечным или искусственным светом. В клубне при этом синтезируется хлорофилл, который придает кожуре зеленый оттенок, а также природный гликоалкалоид соланин.

Эксперт отметил, что больше всего соланина содержится в кожуре, глазках, ростках и слое мякоти под кожурой толщиной 1–2 мм. По его словам, специалисты по-разному оценивают опасность микродоз вещества, однако картофель с выраженными зелеными пятнами следует выбрасывать: соланин может вызвать серьезное отравление.