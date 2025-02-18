Агроэксперт Березнюк не увидел проблемы в возвращении Coca-Cola в Россию

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT сообщил, что не видит проблемы в возвращении Coca-Cola на российский рынок.

Эксперт подчеркнул, что у компании Coca-Cola есть международное юридическое лицо — Coca-Cola HBC, которое занимается розливом напитков в различных странах. В 2022 году российское подразделение Coca-Cola HBC было переименовано в Multon Partners и продолжило свою деятельность.

В заключение Березнюк отметил, что все заводы компании продолжают функционировать на территории России.