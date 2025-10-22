Агроэксперт Березнюк напомнил, что в Роспотребнадзор можно пожаловаться на просрочку в магазине

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал RT , как поступить при обнаружении товара с истекшим сроком годности в супермаркете.

Эксперт рекомендовал сфотографировать продукт, чтобы на снимке были четко видны этикетка с датой, ценник и отличительные признаки магазина. Затем нужно сообщить сотруднику или администратору о проблеме и потребовать убрать товар с полки.

«Если администрация игнорирует обращение, потребитель может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, приложив фото и видео нарушения», — отметил специалист.

По его словам, после проверки Роспотребнадзор может выписать штраф: до 40 тысяч рублей для ИП и до 500 тысяч рублей для юридического лица. Компенсация покупателю возможна только при покупке просроченной продукции.