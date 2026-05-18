Агроэколог Гладилин объяснил, чем опасен покос борщевика Сосновского садовым триммером

Агроэколог, руководитель проекта «СтопБорщевик» Антон Гладилин рассказал изданию «Абзац» , что ожоги от борщевика Сосновского часто получают те, кто косит траву с помощью садового триммера. Это происходит потому, что устройство разбрасывает частицы растения в стороны.

«Допустим, дачник косит траву триммером, а там — борщевик, о котором он может даже не догадываться. Он в шортах, все это летит ему на ноги. А потом идет загорать на пляж. Так [люди] и получают ожоги второй степени», — пояснил эксперт.

По словам Гладилина, покос не является эффективным методом борьбы с борщевиком. Он лишь позволяет отсрочить распространение растения.

Инвазивная культура будет расти до тех пор, пока не оставит семена. Она может прожить 10–12 лет, хотя в обычных условиях погибает не позже чем на третий год.

«Самый простой, но трудоемкий метод борьбы — это выкапывание корня. Весь не надо. Достаточно подкопать на глубину 10–15 сантиметров. Борщевик так устроен, что его точка роста скрыта под поверхностью почвы. Вытаскиваем и утилизируем, чтобы он снова не прижился стеблями», — подытожил спикер.