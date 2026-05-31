Аграрий из Приморья рассказал о 40-летнем опыте и надежности техники Ростсельмаш

Глава КФХ из Лесозаводска Юрий Мурашко, работающий в поле с 1981 года, в интервью сайту «Восток Медиа» объяснил выбор техники.

По его словам, при работе на переувлажненных почвах и мелкоконтурных полях Приморья надежность машин — главный приоритет.

В хозяйстве успешно эксплуатируются комбайны VECTOR и два новых трактора Ростсельмаш 2400. За сезон, отработав 800 гектаров, они не имели ни одного отказа. Мурашко отмечает их проходимость, мощность (430 лошадиных сил) и продуманную гидравлику.

Аграрий также подчеркнул важность цифровых технологий. Платформа РСМ Агротроник обеспечивает контроль топлива и работы механизаторов, а система РСМ Агротроник Пилот 1.0 повышает производительность до 20% за счет точности до 2,5 сантиметра, что особенно важно в условиях плохой видимости.