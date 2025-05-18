Аграрии Новосибирской области ускорили посевную благодаря новым технологиям

Производители сельскохозяйственной продукции из Новосибирской области активно внедряют инновации: с начала 2025 года они закупили 193 единицы современной техники, среди которой — тракторы с ГЛОНАСС-навигацией и сеялки с автоматическим дозированием. Об этом сообщил сайт atas.info со ссылкой на представителей правительства региона.
По словам министра сельского хозяйства области Андрея Шинделова, беспилотники, используемые для мониторинга полей и опрыскивания, также способствуют цифровизации сельского хозяйства.
Поддержка государства в рамках программы «Развитие сельского хозяйства» дает возможность компенсировать до 40% расходов на покупку оборудования, что стимулирует фермеров обновлять свой технический парк.
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