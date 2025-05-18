Аграрии Новосибирской области ускорили посевную благодаря новым технологиям

Производители сельскохозяйственной продукции из Новосибирской области активно внедряют инновации: с начала 2025 года они закупили 193 единицы современной техники, среди которой — тракторы с ГЛОНАСС-навигацией и сеялки с автоматическим дозированием. Об этом сообщил сайт atas.info со ссылкой на представителей правительства региона.